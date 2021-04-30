Опубликован график работы ЗАГСов в майские праздники и выходные

С 1 мая по 11 мая территориальные отделы ЗАГС Рязанской области работать не будут, за исключением следующих отделов:

- ЗАГС по Касимову и Касимовскому району;

- ЗАГС по Ряжскому району;

- отдел по Захаровскому району;

- отдел по Спасскому району;

- отдел по Сапожковскому району;

- отдел по Милославскому району;

- отдел по Путятинскому району;

- отдел по Старожиловскому району;

- отдел по Чучковскому району.

Регистрировать и расторгать браки, выдавать повторные документы по принятым ранее заявлениям с 4 по 8 мая, будут в назначенные ранее дату и время.

Отдел ЗАГС № 4 по Рязани и Рязанскому району (государственная регистрация смерти) принимает граждан 4 мая и 7 мая с 08:30 до 15:00. С 11 мая прием граждан будет проходить в обычном режиме.

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