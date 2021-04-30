Профсоюзы поддержали предложенные «Единой Россией» поправки к закону о занятости

Наступило время «осовременивания» закона о занятости, подчеркнул председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков в ходе обсуждения поправок партии в закон о занятости, которое проходит 29 апреля в Москве. Специалисты обсуждали инициативы вместе с Госдумой и авторами предложений.

«Мы поддерживаем сейчас все те предложения, которые внесены, и, безусловно, их надо принимать», – сказал Михаил Шмаков.

Он предложил продолжить совместную работу над совершенствованием профильного закона.

«Может быть, и в других частях законодательства, в Трудовом кодексе в частности, но сделать законодательное обеспечение решения проблемы занятости более прозрачным, более эффективным», – резюмировал председатель Федерации профсоюзов.

Председатель Рязанского областного союза организаций профсоюзов, член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Инна Калашникова рассказала, что профсоюзы Рязанской области приняли активное участие в обсуждении законопроекта о внесении изменений в закон «О занятости населения Российской Федерации» совместно с региональными отделениями политической партии «Единая Россия».

«Необходимость поправок в закон о занятости действительно созрела. Это стало очевидно в период пандемии, когда в экономике появились проблемы», – отметила Инна Калашникова.

Цель поправок в закон о занятости – сделать поиск работы максимально простым и удобным для наших граждан, результатом которого станет достойная и хорошо оплачиваемая работа.

«Еще одна задача, которую решает законопроект, – централизация некоторых полномочий служб занятости. С нашей точки зрения, это позволит выровнять ситуацию с безработицей в различных регионах. Большинство вопросов в этой сфере можно будет решать дистанционно», – пояснила председатель Рязанского областного союза организаций профсоюзов.

Инна Калашникова добавила, что в законопроекте идет речь также о единых принципах предоставления пособий, о создании дополнительных условий поддержки занятости таких уязвимых групп, как инвалиды и молодежь.

«Профсоюзы полностью поддерживают данный законопроект и в то же время вносят важное, на наш взгляд, предложение – оказывать услуги гражданам в сфере занятости не по месту регистрации, а по месту их фактического проживания», – подчеркнула Инна Калашникова.

Напомним, 20 апреля Государственная Дума единогласно приняла в первом чтении поправки «Единой России» в закон о занятости. Документ упростит поиск работы и создаст единый для всей страны рынок труда – в том числе с помощью портала «Работа в России».

Принять поправки в закон о занятости в весеннюю сессию ранее поручил президент России Владимир Путин по итогам встречи с руководителями парламентских фракций. Партия внесла законопроект о занятости в Госдуму 18 февраля 2021 года. Его разработали по поручению председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Документ станет вторым после изменений в Трудовой кодекс шагом в сфере реформирования социально-трудовых отношений и сделает государственные сервисы максимально удобными для людей. На встрече с главой государства руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов назвал поправки приоритетными для партии.

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