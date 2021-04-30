Пропавшего полгода назад 38-летнего мужчину нашли мертвым на окраине Рязани.

Тело 38-летнего рязанца, которого объявили в розыск еще в ноябре прошлого года, обнаружили 25 апреля на окраине Рязани в районе гаражного кооператива.

В настоящее время Железнодорожный МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводит проверку. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося. В настоящее время известно, что видимых следов криминального характера на теле не обнаружено.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань» сообщил на своей странице: «Найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!