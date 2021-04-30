ГИБДД дала рязанцам три совета на предстоящие майские праздники и выходные. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В майские праздники многие рязанцы отправятся отдыхать за пределы города, поэтому в эти дни возрастет плотность потока на федеральных и региональных трассах. В связи с этим ГИБДД советует автомобилистам строго придерживаться трех основных правил в предстоящие праздники:

- соблюдать правила обгона на трассах, учитывать состояние дороги и возможности своего автомобиля. «Пусть ваше поведение на дороге будет предсказуемым и понятным для всех»;

- следите за соблюдением скорости. Дорожные знаки, регламентирующие ограничение скорости, установлены не просто так. Они дают достаточно информации для водителя, чтобы ехать максимально безопасно;

- не садиться за руль пьяным. «Как показывает статистика, чтобы разбиться, пьяному водителю не нужно ничего, кроме себя и собственного автомобиля».

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