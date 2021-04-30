Елена Митина ответила на вопросы «Диктанта Победы» в онлайн-формате

29 апреля член фракции «Единой России» в Госдуме, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Елена Митина присоединилась к международной акции «Диктант Победы».

«В этом году впервые ответила на вопросы в онлайн-формате. Участие в «Диктанте Победы» – это не только очень ответственное и волнительное мероприятие, но и еще одна возможность для нас вспомнить о героях и событиях того страшного времени, проверить свои знания истории страны», – отметила парламентарий от Рязанской области.

В этом году тема диктанта была посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны и 80-летию битвы под Москвой.

29 апреля международная акция «Диктант Победы» прошла во всех муниципалитетах Рязанской области. Его написали около 15 тысяч жителей региона. Было организовано 123 площадки в школах, вузах, средних специальных учебных заведениях, библиотеках, – в четыре раза больше по сравнению с 2019 годом.

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