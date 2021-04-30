В центре Рязани из-за нарушений закрыли гриль-бар «Пятый океан»

В центре Рязани прикрыли гриль-бар «Пятый океан», расположенный на проезде Завражнова. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Как сообщили в ведомстве, в баре ООО «5 Океан-Бар» выявили нарушения ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Если говорить языком «свекольных мундиров», администрация бара «нарушила действующие санитарные правила, не выполнило санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия».

Решением Железнодорожного районного суда 30 апреля ООО признали виновным, а работу бара приостановили на десять суток.

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