Недалеко от ТРЦ «Круиз» обнаружили в продаже опасную рыбу

Специалисты Россельхознадзора во время проверки обнаружили на хранении и в продаже недалеко от ТРЦ «Круиз» 46 кг рыбной продукции, сообщает пресс-служба ведомства. Какая конкретно рыба находилась в продаже сказать трудно, так как она была замороженной и обезличенной.

Кроме того, было невозможно установить дату ее изготовления, срок годности, производителя и место происхождения. Не было у предпринимателя и документов на ветеринарно-санитарную экспертизу.

В итоге предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей, а «некачественная и опасная продукция» была полностью утилизирована.

Ранее сообщалось, что в ТРЦ «Виктория Плаза» обнаружили санкционные сыры из Италии и Нидерландов, а также мясную продукцию из Испании (читать подробнее).

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