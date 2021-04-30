Депутаты городской Думы высадили деревья на Лыбедском бульваре.

Депутаты Рязанской городской Думы приняли участие в акции по озеленению Рязани. Крупномерные саженцы остролистного клена были высажены на территории Лыбедского бульвара. Акция приурочена к предстоящему Дню Победы и к 25-летию Рязанской городской Думы. Юбилей орган местного самоуправления отмечает в этом году.

- Клен – это традиционно рязанское дерево, воспетое Сергеем Есениным. Надеюсь, что все высаженные сегодня деревья примутся. Депутаты заинтересованы, чтобы в Рязани было больше зеленых зон. Озеленение города – наша приоритетная задача, - сказала глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская.

- Дерево – это символ жизни, символ пробуждения. И сейчас, когда на улице весна, когда природа радуется, жизнь возрождается, очень символично, что мы сажаем деревья. Они будут расти на радость всем рязанцам, - пожелала заместитель председателя комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы Елена Волкова.

Акции по озеленению будут продолжаться. Депутаты городской Думы обращаются ко всем горожанам с просьбой: бережно относиться к высаженным деревьям и не допускать фактов вандализма.

Пресс-служба Рязанской городской Думы (4912) 20-04-31.