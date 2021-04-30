Экзамен, деньги, алкоголь: двух сотрудников рязанского ГИМС поймали на взятке

Следователи СК на транспорте завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего замруководителя территориального органа и бывшего руководителя инспекторского участка рязанского управления МЧС, которых обвиняют в получении взятки.
Следствие установило, что 9 октября 2020 года подозреваемые, в составе аттестационной комиссии, принимали экзамены на право управления маломерными судами у девяти граждан. Одному из них, во время сдачи теории, они предложили раскошелиться за «положительное принятие решения о сдаче экзамена». Мужчина ничтоже сумняшеся согласился.
После передачи денег и алкоголя, сотрудники ГИМС внесли правильные ответы в экзаменационные тесты, подтвердив правильность их заполнения.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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