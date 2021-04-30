Массовая гибель рыбы под Рязанью: чиновник отрицает вину сельхозпредприятия

Жители деревни Горловское (Старожиловский район) сообщили о массовой гибели рыбы в реке Мелисья. Собеседники издания ya62.ru предположили, что виной тому отходы сельхозпредприятия «Рязанские сады».

«Предположительно гибель рыбы произошла из-за попадания в пруды у села Акулово навозных стоков с колхоза «Рязанские сады». В этих прудах погибла большая часть рыбы в 2018 и 2019 годах. С весенним половодьем вода из этих прудов попала в реку у села Горловское», - цитируют журналисты одного из местных.

По его словам, в 2017-м «Рязанские сады» уже якобы штрафовали «по подобному инциденту», и теперь люди снова обратились в Росрыболовство.

Издательство «Пресса», в свою очередь, опубликовало комментарий главы Гулынского сельского поселения Игоря Миронова. Чиновник не только отрицает вину сельхозпредприятия, но и относит эту ситуацию (по крайней мере, ее первопричину) к февралю, хотя фото, по всей видимости, свежие:

- В конце февраля этого года прошел дождь, который растопил весь снег, и рыба через бобровые отверстия выплыла на лед. А на следующий день ударил мороз, и она замерзла, - утверждает Миронов.

Также глава поселения заявил, что вода из прудов в реку не переливалась даже в половодье:

- С работниками прокуратуры я был на месте гидросооружения у акуловского пруда – плотине. Там весной пруд не переполнялся, вода не переливалась, т. е. ничего оттуда не могло попасть, да и сам по себе пруд здесь чистый, - цитирует Миронова «Пресса».