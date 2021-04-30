Стало известно, кого включили в жертвы COVID-19 в Рязанской области 30 апреля

В пятницу, 30 апреля, в список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области включили еще три фамилии. В оперативной группе регионального правительства рассказали, что это 63-летний мужчина, а также 66-летняя и 74-летняя женщины.

Скончался они в феврале. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стал именно коронавирус.

Всего по официальным данным, в Рязанской области на 30 апреля COVID-19 унес жизни 452 человек.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).