Стало известно, кого включили в жертвы COVID-19 в Рязанской области 30 апреля

В пятницу, 30 апреля, в список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области включили еще три фамилии. В оперативной группе регионального правительства рассказали, что это 63-летний мужчина, а также 66-летняя и 74-летняя женщины.
Скончался они в феврале. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стал именно коронавирус.
Всего по официальным данным, в Рязанской области на 30 апреля COVID-19 унес жизни 452 человек.
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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).