В ТРЦ «Виктория Плаза» обнаружили санкционные сыры из Италии и мясо из Испании. Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты рязанского Россельхознадзора во время проверки обнаружили в ТРЦ «Виктория Плаза» на хранении десять килограмм сыра из Нидерланд и Италии, сообщает пресс-служба ведомства. В отношении данной продукции продолжают действовать специальные экономические меры.

Кроме того, в ТРЦ обнаружили и мясную продукцию из Испании, которая тоже попадает по санкции.

«На указанную продукцию не представлены документы, подтверждающие ее качество и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении», - говорится в сообщении Россельхознадзора.

В отношении виновного лица транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.

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