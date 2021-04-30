В ТРЦ «Виктория Плаза» обнаружили санкционные сыры из Италии и мясо из Испании.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Специалисты рязанского Россельхознадзора во время проверки обнаружили в ТРЦ «Виктория Плаза» на хранении десять килограмм сыра из Нидерланд и Италии, сообщает пресс-служба ведомства. В отношении данной продукции продолжают действовать специальные экономические меры.
Кроме того, в ТРЦ обнаружили и мясную продукцию из Испании, которая тоже попадает по санкции.
«На указанную продукцию не представлены документы, подтверждающие ее качество и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении», - говорится в сообщении Россельхознадзора.
В отношении виновного лица транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.
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