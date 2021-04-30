Елена Митина осмотрела объекты благоустройства в Новомичуринске

Фото: "Единая Россия".

«В Новомичуринске появилось достойное место для отдыха и занятий спортом. Именно поэтому сквер пользуется заслуженной популярностью у всех горожан. Хочется, чтобы подобные проекты были реализованы и в других населенных пунктах», – отметила депутат Государственной Думы от Рязанской области Елена Митина в ходе рабочей поездки в Пронский район 27 апреля.

В частности, она посетила парк на проспекте Смирягина. Зона отдыха была благоустроена в рамках проекта «Единой России» «Городская среда» и нацпроекта «Жилье и городская среда». Ранее, на этапе благоустройства, парламентарий посещала объект с партийным и депутатским контролем.

Общественная территория стала участником партпроекта в 2017 году. На первых двух этапах заасфальтировали и выложили тротуарной плиткой дорожки, установили игровые и спортивные площадки, лавочки, парковые скамейки, урны, цветочницы, арт-объекты, площадку для воркаута, засеяли газон, проложили велосипедные дорожки. Из бюджетов различного уровня и внебюджетных источников было направлено около 19 млн рублей.

В ходе третьего этапа в 2019 году в оставшейся части парка заасфальтировали велосипедные дорожки, часть тротуаров, установили детскую площадку, скамейки и урны. Всего на работы выделили порядка 11 млн рублей.

Украшением парка на проспекте Смирягина стал памятник Ивану Владимировичу Мичурину – великому ученому-селекционеру, в честь которого назван город. Автором работы выступил скульптор Олег Седов. Сделать это удалось благодаря участию в 2020 году в региональной программе поддержки местных инициатив. На изготовление и установку памятника из областного бюджета было выделено более чем 1,5 млн рублей, из городского – 280 тыс., а 186,5 тыс. рублей собрали сами жители.

«В этом году в Новомичуринске в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будет продолжено благоустройство сквера Победы. На ремонт пешеходных дорожек, установку скамеек и урн из всех уровней бюджета запланировано свыше 5 млн рублей», – рассказала Елена Митина.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» в текущем году в Новомичуринске будут отремонтированы две автомобильные дороги – по проспекту Смирягина (24 млн рублей) и к водозаборным сооружениям (8,7 млн рублей).

«В данный момент оба проекта проходят процедуру согласования. Обязательно проконтролирую ход ремонтных работ. Важно, чтобы все было сделано качественно и в срок», – подчеркнула депутат Государственной Думы Елена Митина.