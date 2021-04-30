Илья Веселов покинул должность зампреда рязанского правительства

Зампред правительства Рязанской области Илья Веселов покинул занимаемую должность в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба правительства. Вместо него и.о. назначен Алексей Кулаков - первый замруководителя представительства рязанского правительства.

— Ротация кадров – это нормально. Люди приходят и уходят, устраиваются на другую работу, трудятся там, где они могут пригодиться лучше всего. Илья Веселов получил хорошее предложение, — прокомментировал отставку своего земляка губернатор Николай Любимов.

Илья Веселов родился в 1983 году в Калуге. Работал в городской администрации, в калужском правительстве на различных должностях, даже возглавлял министерство экономического развития Калужской области.

24 марта 2020 года назначен заместителем председателя правительства Рязанской области – руководителем представительства правительства Рязанской области.

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