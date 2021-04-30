Программы комплексного развития сельских территорий получат дополнительное финансирование

Фракция «Единой России» 28 апреля провела консультации с премьер-министром Михаилом Мишустиным в преддверии ежегодного отчета правительства. Председатель кабмина поддержал все предложения партии и дал соответствующие поручения профильным вице-премьерам.

В частности, обсудили выравнивание бюджетной обеспеченности регионов: сейчас она может различаться в несколько раз. По предложению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина правительство и «Единая Россия» создали рабочую группу, чтобы дополнительно проработать этот вопрос.

«Мы продолжим эту работу системно – поддерживается любой формат, – для того чтобы нам разбираться более детально в том, что нужно сделать для бюджетной обеспеченности, продумать, какие могут быть соответствующие меры приняты правительством, в том числе для создания рабочих мест, создания новых производств, для того чтобы регионы формировали свою налоговую базу», – поддержал предложение Михаил Мишустин.

Парламентарии также подняли тему обновления парка наземного общественного транспорта в регионах. Сегодня муниципалитеты не в состоянии сделать это самостоятельно. При этом износ техники достигает 80%, что создает опасность для граждан.

«Наша задача – увеличение этой программы, как мы предложили, в 10 раз. Сегодня в год эта программа оценивается в 3,5 миллиарда. И, конечно, чтобы она была долгосрочной, на несколько лет», – сказал руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов. Он подчеркнул, что реализация этой программы позволит загрузить отечественных производителей трамваев, троллейбусов и автобусов. Михаил Мишустин поддержал предложение.

Еще один вопрос касался дополнительного финансирования программы комплексного развития сельских территорий. В 2021 году на участие в этой программе были поданы заявки на сумму 237 миллиардов рублей, однако только 13% в условиях того объема финансирования были удовлетворены, констатировал Сергей Неверов.

«Крайне важно направить сегодня дополнительные средства на эту программу, они пойдут на благоустройство городской среды в наших сельских территориях, на создание новых инфраструктурных объектов, на ипотеку. Это направление очень востребовано на селе, сегодня очень много людей подали заявки на участие в ипотеке», – подчеркнул руководитель фракции «Единой России».

Правительство обязательно рассмотрит возможность увеличения финансирования, отметил Михаил Мишустин.

По словам заместителя председателя правительства Рязанской области Дмитрия Филиппова, в 2021 году на реализацию региональной государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» запланировано 605 млн рублей – это почти вдвое больше, чем в 2020 году. Из них 137 млн – средства регионального бюджета.

«Программа позволит сельским жителям, работающим в сфере АПК и соцсфере, улучшить жилищные условия, получив соцвыплату в размере до 97% нормативной стоимости строительства жилья. Будут снабжены инженерной инфраструктурой и благоустроены площадки под комплексную компактную застройку в Александро-Невском, Пителинском, Шацком районах», – рассказал Дмитрий Филиппов.

В рамках программы в сельской агломерации «Александро-Невская» будут построены школа, 2 детских сада, клуб, 2 спортивные площадки, приобретены три автобуса для бюджетных учреждений. В Касимовском и Сараевском районах будут введены в эксплуатацию инженерные сети. В Кораблинском, Михайловском, Спасском, Скопинском и других районах обустроят 16 общественно значимых объектов сельских территорий.

Впервые в 2021 году в рамках программы начнется работа по обеспечению агропредприятий квалифицированными кадрами: будет возмещаться часть затрат на ученические договоры и организацию прохождения производственной практики студентами.

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» разработана Минсельхозом России во исполнение поручения президента РФ. Срок ее реализации – 2020-2025 годы. В 2020 году в Рязанской области по ней улучшили свои жилищные условия 83 семьи, реализовано 13 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, введено в действие 18,9 км распределительных газовых сетей и 10,4 км локальных водопроводов.

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