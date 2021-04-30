Все о коронавирусе в Рязанской области на 30 апреля

В пятницу, 30 апреля, в Рязанской области выявили 51 новый случай COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 27 809 рязанцев.

Поправились за сутки 49 человек. Общее количество выздоровевших – 26 270 человек. Впервые за последние недели количество поправившихся меньше количества заболевших.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. В списки скончавшихся внесены еще три фамилии. Всего по официальным данным, в Рязанской области на 30 апреля COVID-19 унес жизни 452 человек.