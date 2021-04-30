МРЭО Рязани рассказало, как будет работать в майские праздники

В предстоящие майские праздничные и выходные дни изменится график работы межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения (МРЭО) рязанского управления ГИБДД.

По данным ведомства, с 1 по 10 мая МРЭО Рязани и области будут работать по следующему графику:

- 1-3 и 8-10 мая — нерабочие дни;

- 4-7 мая — рабочие дни.

Режим работы: с 09:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00).

Ранее стало известно, как будет работать почта в Рязани и области в майские праздники и выходные дни (ознакомиться подробнее с график работы почты).

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