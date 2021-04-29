В Рязань поступили 20 новых автобусов – большинство пойдут на 17-й маршрут.

В УРТ поступили 20 новых автобусов среднего класса, приобретенных в лизинг, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Как заверили власти, машины прошли государственную регистрацию, и с 30 апреля все выйдут на городские маршруты.

— Большая часть автобусов будет обслуживать маршрут №17. Остальные машины распределят на другие маршруты, — сказала и.о. руководителя управления транспорта Ирина Черноусова.

С 30 апреля весь транспорт выйдет на улицы города.

Вся техника предназначена для перевозки маломобильных пассажиров, а салоны оборудованы системой подсчета пассажиров, видеонаблюдением, информационными табло и речевыми автоинформаторами.

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