В Рязань поступили 20 новых автобусов – большинство пойдут на 17-й маршрут.
В УРТ поступили 20 новых автобусов среднего класса, приобретенных в лизинг, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Как заверили власти, машины прошли государственную регистрацию, и с 30 апреля все выйдут на городские маршруты.
— Большая часть автобусов будет обслуживать маршрут №17. Остальные машины распределят на другие маршруты, — сказала и.о. руководителя управления транспорта Ирина Черноусова.
С 30 апреля весь транспорт выйдет на улицы города.
Вся техника предназначена для перевозки маломобильных пассажиров, а салоны оборудованы системой подсчета пассажиров, видеонаблюдением, информационными табло и речевыми автоинформаторами.
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