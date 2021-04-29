У вокзала «Рязань-2» временно запретили парковку – работает эвакуатор

29 апреля с 23:00 до 1 мая 21:00 власти ограничат въезд на парковку автомобилей, прилегающей к зданию железнодорожного вокзала «Рязань-2». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Чиновники обращаются к автомобилистам с просьбой принять эту информацию к сведению и не оставлять личный транспорт на стоянке. В противном случае работающий эвакуатор перенесет машину на «разрешенную для стоянки площадку вблизи этого участка».

Ранее сообщалось, что у вокзала «Рязань-1» продолжают обустраивать платную парковку. Через несколько недель жители близлежащих домов будут вынуждены бросать свои автомобили во дворах, либо платить деньги (читать подробнее).

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