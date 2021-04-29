Власти обновили Доску почета Рязанской области

Все передовики производства Рязанской области.

Во время торжественной церемонии, прошедшей в зале областной Филармонии, лучшим из лучших вручили свидетельства о занесении на Доску Почета. Во вступительном слове губернатор Николай Любимов отметил символичность открытия обновленной Доски почета в преддверии праздника Весны и Труда.

- На ней размещены фотопортреты тех, кто стал настоящим мастером своего дела и заслужил большое уважение в обществе. Этими людьми гордится Рязанский регион, с них берет пример молодежь. Люди – наше главное и бесценное достояние, - сказал Любимов.

Свидетельства о занесении на Доску Почета Рязанской области вручили 12 предприятиям и организациям, а также 48 передовикам из разных районов области.

На региональной Доске Почета, находящейся на Площади Победы областного центра, теперь можно увидеть лучших врачей, педагогов, работников культуры, промышленных предприятий и сельского хозяйства, а также торговли, сферы услуг и многих других отраслей.

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