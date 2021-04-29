В бюджет Рязани на 2021 год внесены изменения

Изменения и дополнения в бюджет города Рязани на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов депутаты обсудили и одобрили на заседании Рязанской городской Думы. Доходы и расходы бюджета на 2021 год планируется увеличить на 2 миллиарда 311 миллионов тыс. рублей.

Самые крупные ассигнования из дополнительно поступивших средств предусмотрены на:

- строительство школы в микрорайоне Кальное (549 млн. 258 тыс. рублей);

- реконструкцию детских садов (424 млн. 343 тыс. рублей);

- ремонт дорог (363 млн. 759 тыс. рублей);

- благоустройство общественных и дворовых территорий (160 млн. 500 тыс. рублей);

- организацию бесплатного горячего питания школьников младших классов (244 млн. 534 тыс. рублей);

- капитальный ремонт тепловых сетей (100 млн. рублей);

- поддержку местных инициатив (44 млн. 929 тыс. рублей);

- ремонт школы №50 (40 млн. рублей);

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда (19 млн. 589 тыс. рублей);

- капитальный ремонт детской музыкальной школы №6 (34 млн. 202 тыс. рублей).

Кроме того, средства будут выделены на некоторые другие статьи расходов.

Также за счет остатков денежных средств по состоянию на 01.01.2021 расходы увеличиваются на 69 млн. 595 тыс. рублей, в том числе:

- 44 млн. 332 тыс. рублей будет выделено на софинансирование капитального ремонта тепловых сетей;

- 20 млн. рублей - на проведение ремонтных работы в детских садах в связи с пристройкой дополнительных помещений;

- 5 млн. 263 тыс. рублей – на софинансирование благоустройства дворовых территорий и проездов к ним.

В связи с поступлением добровольных пожертвований на реализацию проекта местных инициатив доходы и расходы бюджета увеличиваются на 1 млн. 137 тыс. рублей и направляются на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

На правах рекламы.