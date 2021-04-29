Полиция просит рязанцев контролировать своих детей в майские праздники

С наступлением длительных майских каникул у полиции вызывает беспокойство тот факт, что некоторые дети останутся без надлежащего контроля со стороны родителей.

«Уже сейчас фиксируются факты получения травм подростками в результате игр в заброшенных помещениях и на железнодорожных переездах. Есть случаи выпадения детей из окон многоэтажек, а также ДТП при незаконном использовании ими мототранспорта», - говорится в сообщении.

Полиция просит родителей уделять детям больше внимание, следить за их поведением, чтобы исключить наступления тяжких последствий.

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