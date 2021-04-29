В пятницу рязанцев ждут дожди и 18 градусов тепла

В пятницу, 30 апреля, в Рязани и области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, а днем рязанцев ждут небольшие дожди.

Ветер южный, порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 0...+5°С, днем +13...+18°С.

Кроме того, по данным регионального МЧС, гидрологическая обстановка в Рязанской области в норме, опасных гидрологических явлений не наблюдается. Всего на территории региона подтоплено два низководных моста и два участка дороги вблизи села Шумашь.

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