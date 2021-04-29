Юлия Рокотянская: «2020 год был временем напряженной работы в непростых условиях»

На заседании Рязанской городской Думы глава муниципального образования Юлия Рокотянская представила отчет о деятельности за 2020 год. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина, Почетные граждане Рязани.

2020 год был непростым для Рязанской городской Думы. Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла коррективы во все сферы жизни. Депутатскому корпусу пришлось перестраивать работу. Даже в этих условиях заседания Думы и комитетов прошли организованно, с учетом принятых ограничительных мер.

В 2020 году было проведено 13 заседаний городской Думы, в том числе 4 внеочередных. Было принято 266 решений, 46% из них являются нормативными правовыми актами. Продолжалась работа по приведению наших документов в соответствие с новеллами федерального законодательства в сфере местного самоуправления.

В частности, городской Думой утверждено Положение об инициативных проектах, регламентирующее вопросы выдвижения, обсуждения и рассмотрения таких проектов, формирования комиссии по проведению конкурсного отбора, определения территории, на которой они могут реализоваться.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в механизмы развития международного сотрудничества. Ряд мероприятий был проведен в онлайн формате. В частности, в режиме ВКС в рамках III Форума древних городов состоялся круглый стол с участием Нового Афона, Брессюира, Мюнстера, Сюйчжоу, Алессандрии.

За отчетный период проведено 69 заседаний профильных комитетов Рязанской городской Думы, на которых рассмотрен 431 вопрос. Под особым контролем комитета по бюджету и налоговой политике находились меры, принимаемые по снижению задолженности в городской бюджет, выполнение пожеланий граждан, озвученных в ходе проведения публичных слушаний, план работы структурных подразделений администрации Рязани по развитию городского хозяйства и социальной сферы, исполнение бюджета. Как и в прошлые годы, выделены дополнительные средства на строительство социальных объектов. Введена в эксплуатацию новая школа в Горроще, открыты пристройки к пяти детским садам для размещения ясельных групп.

Депутаты комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности уделяли особое внимание вопросам поддержки малого и среднего бизнеса, финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и их реорганизации. Теперь информация о таких предприятиях по инициативе депутатов рассматривается ежеквартально.

На заседаниях комитета по градостроительной деятельности и землепользованию подготовлены изменения в Генеральный план Рязани и Правила землепользования и застройки, касающиеся строительства учреждений социальной сферы и организации новых зеленых зон. Статус зеленых зон, защищенных от застройки, получили земельные участки в районе улиц Забайкальской и Белякова.

На каждом заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры депутаты поднимали проблемные вопросы, связанные с отставанием от графика и качеством ремонта дорог, дворовых территорий, благоустройством общественных пространств и местными инициативами. Оперативное вмешательство депутатов, постоянный контроль и учет мнения рязанцев позволили активизировать претензионную работу с подрядчиками.

Комитетом по общественной безопасности и противодействию коррупции поднимались вопросы противодействия коррупции, терроризму и экстремизму, профилактики правонарушений, подготовки к половодью, меры пожарной безопасности.

Комитетом по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике дважды проводились публичные слушания по внесению изменений в основной документ – Устав города Рязани. По предложению комитета Думой приняты соответствующие решения. По инициативе комитета внесены изменения в Положения о муниципальных наградах и поощрениях.

Комитетом по социальным вопросам большое внимание уделялось увековечиванию памяти знаменитых рязанцев. Комитетом рассмотрены, а Рязанской городской Думой утверждены решения о размещении мемориальных досок. На особом контроле в комитете находился вопрос о пожарной безопасности образовательных учреждений Рязани и мерах по устранению выявленных нарушений, а также вопросы подготовки школ и детских садов к новому учебному году

Из-за пандемии часть личных приемов главы муниципального образования и депутатов была переведена в онлайн формат. В адрес городской Думы поступило 242 письменных обращения, большинство из которых касаются вопросов благоустройства и дорожного хозяйства, безопасности, наград, социальной защиты. Наиболее значимые обращения граждан и объединений внесены на рассмотрение комитетов Рязанской городской Думы, в том числе, по вопросам установки мемориальных досок и определения границ территориального общественного самоуправления.

- 2020 год был временем напряженной работы в непростых условиях. Впереди у городской Думы – новые задачи. Необходимы ремонт дорог, обновление детских игровых и спортивных площадок, новые парки и скверы, благоустройство городских окраин, - подчеркнула Юлия Рокотянская. - Решение этих задач позволит сделать еще один шаг на пути создания условий для развития города и повышения качества жизни рязанцев.

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