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Общество29 апреля 2021 16:09

Всю Рязань оборудуют камерами с системой распознавания лиц к 2025 году

В настоящее время в областном центре установлено 80 таких камер
Источник:kp.ru
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К концу 2025 года полиция планирует покрыть системой видеонаблюдения с биометрическим комплексом всю Рязань. Об этом на заседании Рязанской городской Думы заявил замначальника УМВД России по Рязанской области Дмитрий Григорьев. Другими словами, весь город будет перекрыт системой распознавания лиц.

— Такие камеры хорошо зарекомендовали себя при охране общественного порядка и раскрытии преступлений. В настоящее время в Рязани работают 80 камер с системой распознавания лиц, но с каждым годом их количество будет увеличиваться, — сказал Григорьев.

По его словам, поддержку в создании такой системы УМВД оказывает правительство Рязанской области.

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