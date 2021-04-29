Депутат Госдумы предложил объединить Рязань, Тулу и Калугу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов допустил возможность укрупнения российских регионов.

В частности, политик предположил, что объединение Рязани, Тулы и Калуги могло бы привести к созданию «мощного экономического субъекта».

«Разумное укрупнение без глобальной ломки исторических основ каждого субъекта вполне возможно. Нужны политическая воля и здравый смысл.

А также правильный момент времени. Сегодня, в условиях выхода из пандемии, точно не до этого. Но вопрос этот стоит, и он актуален», - заявил в facebook Морозов.

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