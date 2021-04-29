В майские выходные не все рязанские электрички будут придерживаться праздничного графика

Объявление президентом длинной нерабочей недели внесло небольшое смятение в деятельность железнодорожников. Дело в том, что большинство электричек у нас находится в ежедневном обращении, но есть одна пара, которая в летний период назначается для перевозки дачников в выходные дни. Это рейсы № 6007 Рязань-1 – Голутвин, отправлением в 9.07, и № 6016 Голутвин – Рязань, прибытием в 14.22. По идее, они должны появиться в графике с 1 по 10 мая. Но…

Как нам сообщил источник в ЦППК (компании, осуществляющей пригородные пассажирские перевозки по железной дороге), вышеупомянутые поезда будут следовать только 1, 2, 3, 8, 9, 10 мая. 4, 5, 6, 7 мая они будут следовать только до/от станции Рыбное.

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