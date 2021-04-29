Герой России Андрей Красов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»

Фото: РОО "Единая Россия".

Герой России, депутат Государственной Думы от Рязанской области, член фракции «Единой России» Андрей Красов предоставил 28 апреля пакет документов в региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования. По 156 округу его избрали в действующий созыв нижней палаты парламента.

«Я человек военный, поэтому и в шестом, и в седьмом созыве представляю в Государственной Думе комитет по обороне. За это время мы сделали все возможное, чтобы наши вооруженные силы были оснащены военной техникой самых передовых образцов. И чтобы граждане Российской Федерации, в том числе и Рязанской области, чувствовали себя безопасно: без страха могли смотреть в свое будущее, растить детей, вести их в школу, детские сады, получать профессию», – отметил Андрей Красов.

Он добавил, что действительно брал тайм-аут на раздумья.

«За последнее время у меня было немало встреч с жителями Рязанской области. И неоднократно мне задавали вопрос, буду ли я участвовать в выборах в Государственную Думу. Эта поддержка позволила мне принять решение и подать документы на участие в предварительном голосовании», – рассказал Андрей Красов.

Напомним, «Единая Россия» проведет предварительное голосование с 24 по 30 мая в онлайн-формате с верификацией пользователей на «Госуслугах» по максимально открытой модели. Регистрация кандидатов продлится до 14 мая, а избирателей – с 19 апреля по 28 мая. Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» утвердит Съезд.

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