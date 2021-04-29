Новые жертвы COVID-19 в Рязанской области: двум женщинам было едва за пятьдесят

В четверг, 29 апреля, в список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области включили еще три фамилии. В оперативной группе регионального правительства рассказали, что это 72-летний мужчина, а также 51-летняя и 53-летняя женщины.

Скончался они в феврале. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стал именно коронавирус.

Всего по официальным данным, в Рязанской области на 29 апреля COVID-19 унес жизни 449 человек.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).