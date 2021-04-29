Все о коронавирусе в Рязанской области на 29 апреля

В четверг, 29 апреля, в Рязанской области выявили 50 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 27 758 рязанцев.

Поправились за сутки 52 человека. Общее количество выздоровевших – 26 221 человек. Ежедневное количество поправляющихся по-прежнему превышает количество заболевших.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. В списки скончавшихся внесены еще три фамилии. Всего по официальным данным, в Рязанской области на 29 апреля COVID-19 унес жизни 449 человек.