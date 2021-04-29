Победителей «Диктанта Победы» пригласят на Парад Победы на Красной площади

29 апреля в 14 часов Рязанская область присоединяется к международной патриотической акции «Единой России» «Диктант Победы». Стать участником акции онлайн можно на сайте диктантпобеды.рф в 14 часов по московскому времени, предварительно зарегистрировавшись.

В России организовано более 15 500 площадок. В их числе – биосферный заповедник «Командорский» на Камчатке, заповедники в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях, Москвариум на ВДНХ в Москве, детские лагеря «Артек» и «Орленок», а также метеорологические станции в Арктической зоне.

Второй год акцию поддерживают силовые ведомства: Минобороны, Росгвардия, МЧС и МВД – на их базе создано более тысячи площадок. В их числе – крейсеры «Петр Великий» и «Адмирал Кузнецов», крейсер боевой славы «Аврора», выставочный центр «Патриот» и гора Эльбрус.

В этом году впервые появится и площадка «Диктанта Победы» для людей с проблемами зрения на базе Библиотеки им. Маяковского в Ставрополе. Для них задания переведены с использованием шрифта Брайля.

«В Рязанской области в 2021 году увеличено количество площадок для проведения «Диктанта Победы» – их 124. В прошлом году, с учетом 12 закрытых, расположенных на территории военных частей, МВД и Росгвардии, было подготовлено 95 площадок», – рассказал региональный координатор проекта «Единой России» «Историческая память», ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев.

Он отметил, что в регионе впервые площадки для проведения «Диктанта Победы» открыты в библиотеке имени Горького и Рязанском государственном университете, а также во всех средне специальных учебных заведений.

По словам заместителя секретаря Генсовета «Единой России», координатора партпроекта «Историческая память» Александра Хинштейна, «Диктант Победы» проведут на 16 тысячах площадок в 80 странах мира, в том числе в 31 государстве диктант напишут очно. Впервые в акции смогут участвовать жители Ливана, Португалии, Люксембурга и Эфиопии. Организовать проведение «Диктанта Победы» за рубежом помогает Россотрудничество, а площадки откроют в «Русских домах», школах и университетах.

В связи с большим числом желающих написать диктант за рубежом организаторы разработали международную версию заданий – они содержат вопросы, связанные со вкладом в Победу стран антигитлеровской коалиции, и переведены на английский и китайский языки.

«Один блок заданий для стран Америки, один – для стран Европы, еще один – для стран Азии и блок заданий для стран СНГ и постсоветского пространства. А также облегченный блок заданий на английском языке для иностранцев, интересующихся нашей историей», — пояснил Александр Хинштейн.

Итоги акции подведут к 24 июня. Информация о победителях, правильно ответивших на все вопросы в очном формате быстрее остальных участников, будет опубликована на сайте диктантпобеды.рф.

«Федеральные победители получат уникальную возможность стать почетными гостями Парада Победы на Красной площади 9 мая уже следующего года. А выпускники школ, которые правильно ответят на все 25 вопросов теста в офлайн-формате, получают дополнительные баллы при поступлении в вузы», – резюмировал Александр Хинштейн.

Помощь в проведении акции как в России, так и за рубежом окажут более 26 тысяч активистов движения «Волонтеры Победы». Добровольцы помогут в навигации, раздадут бланки теста, а также проконсультируют по всем вопросам, связанным с акцией.

Акцию «Диктант Победы» организуют «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы».