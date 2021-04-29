Театр драмы в Рязани закроют на реконструкцию

На время реконструкции Театра драмы в Рязани труппа уедет на гастроли в районы Рязанской области и другие регионы. Об этом сообщил министр культуры и туризма Виталий Попов в ходе публичного отчета 28 апреля.

«Первый этап реновации», как его назвал Попов, начнется в конце мая 2021 года и продлится до начала октября. В 2022-м работы продолжатся вновь.

«В 2022 году сразу после новогодних праздников театр встает на реконструкцию и потом уже выйдет на работу в этом здании в ноябре», - сказал Попов.

Напомним, реконструкция будет стоить более 130 млн руб. Реставрационные и ремонтные работы пройдут как на фасаде, включая окна и двери, так и внутри - с интерьерами (подробнее).

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