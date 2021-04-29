Стало известно, как будут работать школы Рязани в майские праздники и выходные

Чиновники минобра рассказали, как будут работать школы и детские сады Рязани и области в майские праздники и выходные.

С 4 по 7 мая во всех школах, колледжах, техникумах установлены нерабочие дни. Такое решение приняли в оперативном штабе Рязанской области.

При необходимости в детских садах организуют дежурные группы для детей, чьи родители работают в экстренных службах и «организациях, обеспечивающих жизнедеятельность».

Если в указанный период в школе планировали проводить всероссийские проверочные работы, то их перенесут на дни после 11 мая и проведут до 21 мая. Это касается всех параллелей учащихся: 4, 5, 6, 7, 8 классов.

Написание сочинения чиновники перенесли на 12 мая.

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