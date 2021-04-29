Из-за проблем с контактной сетью изменен маршрут №1

29 апреля в Рязани в районе поселка Дягилево возникли проблемы с троллейбусной контактной сетью. Как сообщает городская администрация, пропало напряжение.

Пока ремонтная бригада ищет и устраняет проблему, троллейбусы №1 пустили по другим маршрутам. По завершении работ движение до улицы Забайкальской будет восстановлено. Об этом власти обещают известить дополнительно.

Муниципальный маршрут №1, напомним, дублируется коммерческим №41. По состоянию на 10:25 на нем работают 15 микроавтобусов (данные ГЛОНАСС).

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