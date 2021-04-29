В Рязанской области завершилась акция «Зарядка со звездой»

В апреле сторонники партии «Единая Россия» и Центр поддержки гражданских инициатив провели акцию «Зарядка со звездой». В Рязанской области к ней присоединились многие муниципалитеты.

«Очень важно прививать у детей и подростков любовь к спорту и здоровому образу жизни. Сделать это проще, когда перед их глазами есть пример – известный спортсмен, который в ходе встречи рассказывает о себе, проводит тренировку», – считает председатель регионального Совета сторонников партии, руководитель общественной приемной «Единой России» Татьяна Панфилова.

Всего в Рязанской области прошло 25 мероприятий. В Касимовском районе воспитанники физкультурно-спортивного центра «Спектр» организовали встречу с мастером спорта России по гребле на байдарках и каноэ, победительницей первенства России Анастасией Андиной. Она рассказала о своем пути в спорте и провела для детей разминку. Также юные касимовцы стали участниками тематической интеллектуальной игры «РосКвиз».

Студенты Сараевского многофункционального колледжа встретились с мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу, многократной победительницей первенств и чемпионатов России среди женщин-ветеранов, тренером и преподавателем Сараевской ДЮСШ Людмилой Кулешовой. Она ответила на вопросы о своей спортивной карьере, показала фотографии и награды с различных соревнований, провела мастер-класс по жиму штанги лежа.

Воспитанникам спортивной школы «Арена» в Шиловском районе секреты игры в настольный теннис раскрыл член сборной команды Рязанской области по настольному теннису Илья Курбатов. В р.п. Шилово сторонники организовали мастер-класс по мини-футболу с участием чемпионов области по футболу Валерия Болонина и Александра Черникова. Для пожилых людей и «серебряных» волонтеров зарядку с общеразвивающими упражнениями провела мастер спорта по лыжным гонкам, трехкратный победитель Кубка России, победитель первенства России по лыжероллерам, победитель кубка мира по лыжероллерам Арина Былинко.

«Акция «Зарядка со звездой» объединила более 500 рязанцев всех возрастов. Участники могли не только выполнить спортивные упражнения, но и сразиться в интеллектуальных соревнованиях. Так, многие муниципалитеты присоединились к движению «РосКвиз» и провели игру на своих площадках», – сообщила региональный координатор ЦПГИ Елена Синица.