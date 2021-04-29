В Рязанской области COVID-19 унес жизни 22 медиков

В Рязанской области COVID-19 унес жизни 22-х медицинских работников. Об этом министр здравоохранения Андрей Прилуцкий сообщил во время публичного отчета 28 апреля.

Всего новой коронавирусной инфекцией в регионе, по официальным данным, переболели 1382 медика.

"Выплаты на сегодняшний день по страховым моментам осуществлены 1291 человеку. По случаям смерти 13. Проводятся дальнейшие экспертизы" - заявил Андрей Прилуцкий.

Напомним, по состоянию на 28 апреля в Рязанской области регистрировалось 27708 случаев COVID-19 и 446 летальных исходов.

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