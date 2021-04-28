Мэра города Рыбное Полукарова и его заместителя отправили в СИЗО

28 апреля суд удовлетворил ходатайства следователя и избрал главе администрации города Рыбное Алексею Полукарову и его первому заместителю Сергею Симакову меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом «КП-Рязани» сообщили в Следственном комитете.

В этот же день чиновникам предъявили обвинение в приготовлении к даче взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Ближайшие месяцы представители рыбновской администрации проведут в СИЗО, пока «важняки» продолжают собирать и закреплять доказательства по уголовному делу.

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