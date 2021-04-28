«Единая Россия» поздравила работников скорой помощи с профессиональным праздником

Фото: РОО "Единая Россия".

Перед началом утренней смены 28 апреля сотрудники регионального исполнительного комитета «Единой России», местного отделения партии города Рязани, волонтеры поздравили работников городской клинической станции скорой медицинской помощи: женщинам подарили цветы, на каждую подстанцию передали торты.

В 2020 году по предложению президента Владимира Путина День работников скорой медицинской помощи получил статус официального праздника. Дата выбрана не случайно – 28 апреля в России считается днем основания службы: в 1898 году в этот день в Москве был издан указ о закреплении за двумя полицейскими участками столицы по карете «скорой помощи».

Коллективы подстанций скорой помощи №1 и №4 областного центра чествовал Герой России, депутат Государственной Думы от Рязанской области, член фракции «Единой России» Андрей Красов.

«Именно от оперативности и профессионализма этих самоотверженных людей зависит подчас не только здоровье, но жизнь человека! Передал в дежурившие сегодня бригады сладкие подарки», – отметил парламентарий на своей странице в социальной сети.

Лично поздравил бригады подстанций №2 и №3 города Рязани участник предварительного голосования, первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», вице-спикер законодательного собрания Дмитрий Хубезов.

Торжественное мероприятие состоялось в этот день на площадке Рязанской городской клинической станции скорой медицинской помощи. Коллектив медучреждения поздравил губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Любимов.

Он отметил, что в своем обращении к Федеральному Собранию президент подробно остановился на перспективах развития службы.

«Мы со своей стороны оказываем «скорой» всестороннюю поддержку. В том числе – по переоснащению автопарка. Только в прошлом году станция получила восемь новых машин. Работа по укреплению материально-технической базы службы обязательно будет продолжена, – заявил Николай Любимов. – Скорая медицинская помощь – одна из важнейших, базовых составляющих отрасли. И мы приложим максимум усилий для того, чтобы служба вышла на новый современный уровень».

Глава региона поблагодарил коллектив станции скорой помощи за самоотверженный труд и вручил отличившимся сотрудникам знак губернатора «За борьбу с COVID-19 на территории Рязанской области».

Кроме того, сотрудников «скорых» поздравили волонтеры регионального штаба акции взаимопомощи «МыВместе» и общественного движения «Волонтеры-медики», состоялся флешмоб «Спасибо медикам», в рамках которого добровольцы красными нитями сделали символ скорой помощи – красный крест.

В рамках празднования Дня работника скорой медицинской помощи в общеобразовательных организациях региона с 26 апреля проходят уроки на тему «Есть такая профессия: людей спасать», которые проводят волонтеры-медики и фельдшеры. Они знакомят школьников с работой сотрудников скорой медпомощи помощи.

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