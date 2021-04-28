С начала пандемии безработица в Рязанской области увеличилась в четыре раза

В 2020 году, с начала коронавирусной пандемии, безработица в Рязанской области увеличилась в четыре раза. Об этом во время публичного отчета 28 апреля сообщил министр труда и занятости Валерий Емец.

— Хочу отметить, что в настоящее время ситуация меняется, — заверил чиновник. — Если раньше в Рязанской области было зарегистрировано 18,5 тысяч безработных, то сейчас их число уменьшилось до 10,9 тысяч.

По словам Емеца, на все число безработных в регионе более 14 тысяч вакансий.

В сентябре 2020 года одна из рязанок пожаловалась, что в регионе прекратились выплаты по безработице. Но в министерстве труда попросили женщину не переживать (читать подробнее).

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