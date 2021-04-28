«Новая школа» оценила работу одного из центров «Точка роста»

Фото: РОО "Единая Россия".

«Центры образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» созданы во многих школах Рязанской области. Благодаря им у ребят, живущих в сельской местности и малых городах, появилась возможность использовать в процессе обучения современные технологии», – отметила региональный координатор проекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Елена Митина.

26 апреля парламентарий посетила Новомичуринскую среднюю школу №3 Пронского района, где «Точку роста» открыли в 2020 году.

«В центре успешно реализуются общеобразовательные программы по технологии, информатике, ОБЖ, IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности, а также проводятся социокультурные мероприятия», – прокомментировала Елена Митина.

Она побывала и в зале Боевой Славы школьного краеведческого музея. В экспозиции «Не рвутся связи поколений» представлены портреты прончан – Героев Советского Союза, ветеранов, их биографии и материалы из семейных архивов. Здесь можно увидеть подлинные вещи времен Великой Отечественной войны, священную землю городов-героев, осколки мин и снарядов.

«Скоро мы будем отмечать 76-летие Великой Победы. Такие музеи – это хорошая возможность узнать о реальных событиях военных лет и земляках-героях, заинтересоваться историей родного края», – подчеркнула Елена Митина.

В завершение депутат Госдумы встретилась с профсоюзным активом учебных заведений Пронского района, рассказала об изменениях законодательства в образовании и трудовой сфере, ответила на многочисленные вопросы педагогов.

На правах рекламы.