В ночь на четверг в Рязани ожидается минусовая температура

В четверг, 29 апреля, в Рязани и области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, но днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, порывами до девяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -2...+3°С, днем +9...+14°С.

Кроме того, по данным регионального управления МЧС, гидрологическая обстановка в Рязанской области в норме, опасных гидрологических явлений не наблюдается. Всего на территории региона подтоплено три низководных моста и два участка дороги.

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