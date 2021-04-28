«Единая Россия» вместе с минтруда внесла в Госдуму ряд законодательных инициатив

«Президент в своем послании поддержал ряд важнейших социальных инициатив. Все они касаются конкретной помощи людям. Это оплата больничных листов в размере 100% заработка независимо от трудового стажа для родителей детей до 7 лет. Это и выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. И ежемесячные выплаты на детей от 8 до 16 лет. «Единая Россия» оперативно подготовила изменения в действующее законодательство. Сегодня мы эти изменения вносим в Государственную Думу», – сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на брифинге, который прошел на площадке партии.

По его словам, «Единая Россия» вместе с минтруда и правительством подготовила и внесла в Госдуму ряд законодательных инициатив, направленных на реализацию задач, которые поставил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 21 апреля. Планируется, что они будут приняты уже в мае.

По оценке «Единой России» и правительства, инициатива об оплате больничного родителям дошкольников в размере 100% от заработка уже в 2021 году поможет порядка 1,5 млн молодых родителей.

Ежемесячное пособие на детей от 8 до 16 лет смогут получать родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или единственные родители. При этом среднедушевой доход в таких семьях не превышает величину прожиточного минимума в регионе. Размер пособия составит половину прожиточного минимума на детей в субъекте РФ. Оно может быть установлено на каждого ребенка в отдельности. В 2021 году выплату назначат на 360 тысяч детей.

Еще одна инициатива «Единой России», которую поддержал президент, – установление ежемесячного пособия беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. Оно составит 6350 рублей в месяц. В этом году такие выплаты смогут получить порядка 630 тысяч женщин.

«Рассчитываем, что в первые дни после майских праздников поправки будут приняты во втором и третьем чтениях», – добавил Андрей Турчак.

Для того, чтобы как можно быстрее реализовать все задачи послания главы государства, Госдуме необходимо в кратчайшие сроки законодательно оформить 24 решения. Об этом рассказал депутат Государственной Думы от Рязанской области, председатель бюджетного комитета Андрей Макаров в ходе встречи 24 апреля с секретарем регионального отделения «Единой России», губернатором Николаем Любимовым, партийным активом и лидерами общественного мнения Рязанской области.

«Послание президента – это и есть та социальная программа, те гарантии, которые заложены в принятых поправках в Конституцию России, – подчеркнул Андрей Макаров. – Только прямые выплаты, которые пойдут на исполнении поставленных задач, уже сейчас составляют более 400 млрд рублей. Президент принимал решение исходя из обращений граждан».

Парламентарий отметил, что над реализацией инициатив президента России региональным и муниципальным органам власти предстоит работать в плотном взаимодействии с федеральным центром.

Напомним, в своем послании Федеральному Собранию президент также поддержал ряд инициатив, которые направила «Единая Россия». В их числе – бесплатное подключение людей к газу, обеспечение крупных инфраструктурных проектов в регионах льготными кредитами на длительный срок, обновление парка автомобилей скорой помощи, увеличение числа мобильных поликлиник, закупка школьных автобусов.

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