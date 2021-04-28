В майские праздники и выходные в Рязани пройдут рейды в ТЦ, барах и ресторанах. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 по 10 мая в Рязани и области будут проводиться рейдовые проверки по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Грядущие мероприятия анонсировала оперативная группа областного правительства.

Особо внимание проверяющие уделят работе в Рязани торговых центров, а также кафе, баров, ресторанов и других точках общественного питания. Кроме того, рейды пройдут на автовокзалах, железнодорожных вокзалах и в общественном транспорте.

В последний раз губернатор Николай Любимов продлевал коронавирусные ограничения 16 апреля. Касались они организаций общественного питания (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!