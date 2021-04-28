Елена Митина обсудила инициативы президента с единороссами Пронского района

«На встрече с партактивом Пронского района 27 апреля обсудили инициативы, озвученные президентом в послании Федеральному Собранию», – рассказала член фракции «Единой России» в Государственной Думе Елена Митина.

Среди ключевых тезисов – поддержка семей с детьми, строительство новых школ, закупка школьных автобусов и машин «скорой помощи», обновление домов культуры, библиотек и музеев в сельской местности, помощь регионам, бесплатное подведение газа до границы земельного участка в населенном пункте и другие.

Кроме того, парламентарий от Рязанской области выступила с докладом о своей работе в Госдуме с октября 2016 года по апрель 2021 года.

«За это время многое удалось реализовать, – подчеркнула Елена Митина. – В частности, я являюсь автором и соавтором 110 законопроектов, из которых 87 – приняты, 19 находятся на рассмотрении. Большинство инициатив носят социальный характер и направлены на улучшение качества жизни граждан».

Елена Митина добавила, что в этот период она работала в созданных в Госдуме межфракционной группе по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, межфракционной группе по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав человека в РФ, рабочей группе по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием, рабочей группе «Наука и высшее образование», экспертно-консультативном совете по совершенствованию законодательства в сфере социальной политики, здравоохранения, образования и трудовых отношений, группе «Солидарность».

В регионе депутатом проведено 96 личных приемов, 262 встречи с гражданами, 81 встреча с представителями органов власти.

Регулярно осуществлялся парламентский контроль за строительством и ремонтом школ, домов культуры, ФАПов, ФОКов, детских садов и пристроек к ним, школьных спортзалов, дорог.

«Только совместная работа может дать хороший результат. Спасибо всем, кто помогал мне в депутатской работе», – отметила Елена Митина.

За эффективное и плодотворное сотрудничество она вручила благодарственные письма депутата Госдумы и ценные подарки активистам местного отделения партии: лидеру единороссов Пронского района, главе администрации Александру Шаститко, заместителю главы администрации по экономическому развитию Ольге Финякиной, начальнику управления образования и молодежной политики Александре Кучиновой, исполнительному секретарю местного отделения Ольге Соловьевой.

Также в этот день Елена Митина провела личный прием граждан в Пронске. Заявители обратились к ней с вопросами, связанными с получением звания «Ветеран труда», ремонтом образовательных учреждений и оплатой больничного листа.

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