Взвешенный подход: рязанский СК объяснил, почему до суда почти не доходят дела по врачам.

27 апреля в конференц-зале ОКБ имени Семашко прошло совещание при участии регионального минздрава и следственного управления СК России по Рязанской области.

В своем выступлении старший инспектор отдела процессуального контроля рязанского СК Сергей Киташкин затронул темы работы следователей, судов и прокуратуры при обращениях граждан, связанных с оказанием медицинской помощи. Сотрудник СК отметил, что показатели статистики по поступающим запросам и количеству возбужденных дел связаны с повышением «уровня информатизации общества».

При этом Киташкин подчеркнул, что до суда такие дела доходят крайне редко, благодаря «взвешенному подходу при оценке случившихся ситуаций». Лишь 10% уголовных дел попадают в судопроизводство, в 90% случаев уголовные дела прекращаются на стадии следствия. Правда, почти по каждому делу лечебному учреждению и его главному врачу выставляют предписания об устранении выявленных нарушений.

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