Появился график работы почты в Рязани во время майских праздников

Стало известно, как будет работать почта в Рязани и области в майские праздники. Измененный график работы прислала пресс-служба управления ФПС.

Итак, с 1 по 9 мая для всех почтовых отделений Рязани и области эти дни будут выходными.

30 апреля и 8 мая почта в Рязани закроются на час раньше, а 2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику.

3 мая почтовые отделения Рязани и области будут принимать клиентов по графику субботы, а 10 мая – по режиму работы воскресенья.

С 4 по 7 мая почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

«Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы», - говорится в сообщении.

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