Николай Любимов: Очень важно, что определяющим является именно мнение людей

«Единая Россия» и Минстрой 26 апреля дали старт голосованию по отбору проектов благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год. Оно проводится во всех регионах на федеральной платформе. До 30 мая люди смогут выбрать, какие именно общественные пространства нужно привести в порядок в первую очередь.

Для тех, кто не может сделать выбор онлайн, будут открыты пункты голосования в общественных приемных «Единой России».

По словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, в проведении голосования также помогут волонтерские центры партии. Мобильные бригады добровольцев будут приезжать с планшетами в отдаленные территории, чтобы проживающие там люди могли принять участие в проекте. Кроме того, активисты будут работать в торговых центрах и других местах пребывания граждан в городах и райцентрах.

«Партия вместе с людьми участвует во всех этапах федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» – от подготовки проектов до контроля за выполнением работ. Люди не только голосуют, но и участвуют в приемке работ – без оценки граждан работы просто не принимают», – отметил Андрей Турчак.

Он напомнил, что программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2017 года и является одним из приоритетных направлений работы для «Единой России».

По словам министра строительства Ирека Файзуллина, вовлеченность волонтеров в организацию онлайн-отбора говорит о том, насколько востребована программа.

«Жители могут влиять на то, как развиваются города, принять личное участие в благоустройстве. Уверен, что проект получит положительный отклик населения», – сказал Ирек Файзуллин.

Жители Рязанской области в возрасте от 14 лет смогут отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству до 30 мая на платформе 62.gorodsreda.ru и на портале «Госуслуги». Всего в проекте участвуют 12 муниципальных образований региона: Рязань, Шилово, Скопин, Новомичуринск, Михайлов, Ряжск, Касимов, Сасово, Рыбное, Кораблино, Спасск-Рязанский и Шацк.

Секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Николай Любимов призвал жителей Рязанской области активно участвовать в голосовании за объекты благоустройства.

«Очень важно, что определяющим является именно мнение людей. Участие в рейтинговом голосовании регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» позволит каждому человеку заявить о своих личных пожеланиях, выразить собственное мнение и сделать реальный шаг для того, чтобы наши муниципалитеты преображались и становились комфортнее для жизни», – подчеркнул он.

Проекты, которые наберут наибольшее число голосов в ходе голосования, будут включены в качестве приоритетных в список для благоустройства на следующий год.

Консультативную помощь по вопросам работы платформы, проведения рейтингового голосования, возможностям и форматам внесения личного вклада в развитие населенных пунктов можно получить по единому круглосуточному бесплатному номеру 8 (800) 600-20-13.

За разъяснениями по конкретным проектам или территориям в своем городе жители Рязанской области также могут обратиться на региональную горячую линию: 8 (4912) 55-96-45. Она работает по будням с 9.00 до 18.00.

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