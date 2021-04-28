Стало известно, за что задержали рыбновского мэра и его заместителя

Стали известны подробности задержания главы администрации города Рыбное Алексея Полукарова и его первого заместителя Сергея Симакова. Чиновников подозревают в приготовлении к даче взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, чиновники предложили должностному лицу взятку в виде имущества на общую сумму более 1,5 млн рублей за «совершение действий в их интересах». Действия должностных лиц администрации Рыбновского городского поселения пресекли оперативники УФСБ России по Рязанской области, в связи с чем преступление не было доведено до конца.

В настоящее время проводятся следственные действия, чтобы собрать и закрепить доказательства. Занимаются делом следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области.

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