Заявление к Пасхе: церковь не освящала куличи, которые продают в магазинах Рязани

Рязанская епархия опровергла информацию об освящении куличей для магазинов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рязанская епархия опубликовала официальное заявление по поводу продажи в магазинах пасхальной продукции с маркировкой «Освященный продукт».

«Некоторые коммерческие сети Рязани продают свою продукцию к Пасхе, помечая ее как освященную. Обращаем внимание рязанцев на то, что благословение куличей, творожной массы и другой продукции на предприятиях и в магазинах по благословению митрополита Рязанского и Михайловского Марка совершается не ранее Великой Субботы – дня, предшествующего Пасхе», - говорится в заявлении.

По информации епархии, это связано с тем, что чин благословения включает в себя молитвы, в смысловом отношении более близкие к торжеству Пасхи, нежели к строгости дней Страстной Седмицы.

«Поэтому представленная продукция [в магазинах] не имеет благословения церкви, а маркировка вводит покупателей в заблуждение и используется исключительно из коммерческих соображений», - отметили церковники.

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