Ремонт Новомичуринской ДШИ – под контролем депутата Госдумы

Фото: РОО "Единая Россия".

«В целях депутатского контроля посетила Новомичуринскую детскую школу искусств Пронского района. В 2021 году ДШИ стало участником национального проекта «Культура» и партийного проекта «Культура малой Родины». На капитальный ремонт здания из бюджетов всех уровней выделено более 23 млн рублей», – рассказала член фракции «Единой России» в Государственной Думе, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Митина.

По ее словам, эти средства будут направлены на реконструкцию крыши, обновление фасада, замену дверных блоков, систем отопления, водоснабжения и электропроводки, ремонт входной группы, внутренних помещений, зрительного зала и сцены, сантехнических комнат, благоустройство территории. Планируемый срок сдачи объекта – август текущего года.

«Дети – наше будущее. Мы должны сделать все для того, чтобы они получали качественное образование в современных комфортных условиях, – отметила Елена Митина. – Пока работы идут в соответствии с графиком, претензий к подрядчику на данный момент нет».

Директор ДШИ Вера Галаганова сообщила парламентарию от Рязанской области, что во время ремонта все занятия проходят в Новомичуринской школе №3.

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